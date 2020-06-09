Экс-тренер сборной Египта: говорил Салаху следить за Месси. Сейчас Мохамед один из лучших

Бывший главный тренер национальной команды Египта Боб Брэдли рассказал, какой совет дал Мохамеду Салаху.

«Салах стал намного лучше с тех пор, как я покинул египетскую сборную, он отличный игрок. Я говорил ему внимательно следить за Месси, чтобы он мог улучшить свои показатели, и он принял мой совет. В то время я пытался изменить его позицию, чтобы он играл глубоко как нападающий, потому что у него есть скорость. Сейчас он один из лучших игроков в мире», — приводит слова Брэдли Goal.

Салах выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. В 2018 году в составе мерсисайдцев 27-летний египтянин проиграл в финале Лиги чемпионов «Реалу» со счётом 1:3, но в 2019 году со второй попытки выиграл трофей, вместе с «Ливерпулем» переиграв «Тоттенхэм» в финальном матче со счётом 2:0.