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Фанаты «Спартака» осудили Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП

Фанаты «Спартака» осудили Михаила Ефремова
Фанаты «Спартака» осудили Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП
Футбол / РПЛ 0

Руководитель проекта фанатов московского «Спартака» FansHotline24 Олег Семёнов прокомментировал инцидент с участием актёра и болельщика красно-белых Михаила Ефремова.

Накануне, 8 июня, Ефремов, находясь в своём автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулём которой сидел курьер Сергей Захаров. В результате ДТП Ефремов практически не пострадал, а Захаров получил многочисленные травмы и впоследствии скончался в больнице.

«Болельщики «Спартака» в выражениях не стесняются. Но в то же время против показательного процесса. Что заслужил, то пусть и получит. Рано или поздно это ждёт любого алкоголика, который успевает дожить до такой стадии алкоголизма», — приводит слова Семёнова «Газета.Ru».

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