Андрей Воронин — о своей жене: 15 лет назад я увидел Юльку и понял, что попал
Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин красиво высказался о своей жене Юлии в годовщину знакомства с ней.
«15 лет назад мы познакомились. Я увидел Юльку и понял, что попал. Я помню тот день как сейчас, я не мог отвести от неё взгляд. Я никогда не испытывал таких чувств!!! Я люблю тебя, моя родная. Спасибо, что ты есть у меня», — написал Воронин на своей странице в «Инстаграме».
В браке Андрея и Юлии родились трое детей: Андрей (2007 г.р.), дочь — Соня (2008), сын — Даниэль (2015). Также у экс-футболиста от первого брака есть дочь Мария (2006).
Воронин выступал за «Динамо» с 2010 по 2014 год. В составе бело-голубых он провёл 87 матчей, забил 24 гола и отдал 20 результативных передач.
«Это уже перебор, мне так кажется». Андрей Воронин показал новую причёску
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