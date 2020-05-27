«Это уже перебор, мне так кажется». Андрей Воронин показал новую причёску

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин, известный в России по выступлению за московское «Динамо», сменил имидж.



Экс-футболист опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором его стрижёт парикмахер.

Видео доступно на «Чемпионате».

Затем Воронин показал результат. Фото Андрей сопроводил следующей подписью: «Это уже перебор, мне так кажется».

Фото: «Инстаграм» Андрея Воронина

Воронин защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2014 год, а в сезоне-2012/2013 играл на правах аренды за «Фортуну». С бело-голубыми стал финалистом Кубка России. В ходе своей карьеры экс-форвард также выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, «Майнц», «Кёльн», «Байер», «Ливерпуль» и «Герту». В национальную команду Украины Андрей вызывался с 2002 по 2012 год.