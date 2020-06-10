Аленичев: директор «Енисея» всячески пытался меня убрать. Он радовался поражениям команды

Бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал о своём конфликте с экс-директором клуба Денисом Рубцовым.

«В заключительный год моей работы в «Енисее» господин Рубцов, мягко сказать, вёл себя непорядочно. Он мог давать указания в составе на игру. Был случай, когда спортивный директор, всю жизнь занимавшийся журналистикой, по фамилии Петровский, позволял себе в нетрезвом виде заходить в тренерскую и рассуждать о каких-то тактических нюансах.

Обстановка была накалена практически до предела. Учитывая тот факт, что господин Рубцов всеми силами старался столкнуть тренерский штаб с футболистами, постоянно плёл непонятные интриги за спиной. Уже не говорю о том, что он был доволен проигрышами «Енисея». Для Рубцова это было лишней возможностью уволить Аленичева. Хотя он, наверное, не понимал современные футбольные законы. Даже общался с нашими общими футбольными знакомыми, просил, чтобы Дмитрий Аленичев ушёл по собственному желанию. Этого не вышло, и Аленичев отработал свой контракт до конца.

Я очень тепло попрощался с болельщиками. Помню историю в предпоследнем туре, когда я шёл к машине, и достаточно большая фанатская группа попросила меня подойти пообщаться. Естественно, я удовлетворил их просьбу. Но общение длилось буквально пять минут. Кроме рукопожатий и слов благодарности в мой адрес, я ничего не услышал. Мне не нужны были пышные проводы, достаточно услышать те слова, которые меня тронули. Очень жаль, что на следующий год после моего ухода, команда находилась внизу турнирной таблицы, хотя должна была, как минимум, бороться за шестое место. Интриги и скандалы не могли не отразиться на результатах. Я сочувствую нынешним руководителям «Енисея», которым приходится разгребать то «успешное» хозяйство, которое было создано предыдущим руководством клуба, — сказал Аленичев в эфире канала «Россия 24».