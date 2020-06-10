Решение о дальнейшем снятии ограничений в Москве могут принять в начале июля

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса сказал, что решение по поводу массовых мероприятий в столице может быть принято в начале июля.

«У нас ещё остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями: посещение театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля. Но при этом сохраняются жёсткие требования Роспотребнадзора, санитарных врачей по работе всех предприятий и организаций вне зависимости от отрасли, общественного транспорта», — цитирует Собянина ТАСС.

С 16 июня в Москве будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия, заработают летние веранды кафе, а через неделю — стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты.