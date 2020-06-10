Самедов: когда возвращался в «Спартак» из «Локо», больше всего боялся фанатского движения

Бывший игрок сборной России Александр Самедов рассказал, как в 2017 году вернулся в «Спартак» из «Локомотива».

«Я не искал конфликта с Юрием Павловичем Сёминым, чтобы уйти из «Локомотива». У нас с ним были какие-то диалоги, конфликты и недопонимания, но мы в глаза друг другу посмотрели и разошлись.

Сёмин — психолог. Он мне делал замечание — я высказывал, ему не нравилось, а потом он вызывает меня и высказывает. Потом я что-то ляпну в интервью — он меня вызывает. Каждые три-четыре игры я стабильно сидел у него, и мы общались.

Вскоре на меня вышел «Спартак». Он меня спросил, хочу ли я туда уходить, я ответил, что хочу. В «Спартаке» не знали о наших натянутых отношениях, просто так совпало.

Я не думал, что уйду из «Локомотива». Не верил, что в 32 года вернусь в «Спартак». Встретился с Массимо Каррерой, и он сказал, что я ему нужен. Больше всего я боялся фанатского движения. Встреч с болельщиками у меня не было.

Груз упал с плеч, когда я забил победный гол в ворота «Анжи» и весь стадион скандировал мою фамилию», — рассказал Самедов в интервью каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.