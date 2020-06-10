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Вадим Евсеев назвал четырёх игроков «Уфы», которые могли бы играть в «РБ Лейпциг»

Вадим Евсеев назвал четырёх игроков «Уфы», которые могли бы играть в «РБ Лейпциг»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал игроков башкирской команды, которые могли бы выступать за клубы компании Red Bull.

«Кто из игроков „Уфы“ мог играть в „Зальцбурге“ или „Лейпциге“? Хороший вопрос. Табидзе, Неделчяру, Фомин и Сысуев», — сказал Евсеев в ролике на канале Нобеля Арустамяна в YouTube.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об интересе к румынскому защитнику Йонуцу Неделчяру со стороны клубов из Европы. По его словам, футболиста приглашали „Рома“ и „Удинезе“. Также Газизов отметил, что румыном интересуются клубы Бундеслиги.

Неделчяру перешёл в «Уфу» в феврале 2018 года из бухарестского «Динамо». Сумма трансфера составила € 600 тыс. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2021 года.

Газизов: Неделчяру приглашали «Рома» и «Удинезе», сейчас есть предложения из Бундеслиги
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