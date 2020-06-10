Адвокат Мамаева: желаю Ефремову порядочной защиты и стоически преодолеть испытания

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, высказался о деле своего подзащитного, а также поддержал актёра и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова.



«По делу Павла и его сотоварищей не только мера пресечения, но само их осуждение и назначенное наказание были не только необоснованными, но и явно несправедливыми. Это было видно большей части общества, даже далёкой от реалий отечественного судопроизводства. И такой подход к отправлению правосудия порочит, прежде всего, саму судебную систему, что недопустимо. Полагаю, что в ближайшее время Московский городской суд, повторно рассмотрев дело наших подзащитных, устранит все предшествующие ошибки и вынесет новый приговор, отвечающий требованиям закона и соответствующий фактическим обстоятельствам дела.



Хотя за подобными «ошибками» правоприменителей — судьбы конкретных людей, которым такие «недочёты» слишком дорого обходятся. Надеюсь, по делу Ефремова подобное, как в нашем деле, не повторится. И желаю ему стоически преодолеть все предстоящие испытания, а также квалифицированной и порядочной защиты.



Единственное, что является общим вокруг этих двух «резонансных» дел, так это то, что на их фоне кто-то явно пытается дискредитировать нашу адвокатуру как единственный независимый институт судопроизводства. И тогда и сейчас появляются и множатся фейки о том, что якобы десятки, сотни адвокатов отказались от защиты фигурантов этих дел и фактически сами уже «осудили» их действия. Поверьте, это не так. В адвокатуре большинство адекватных и порядочных коллег, которые чтут данную ими присягу.



Например, Павел связался со мной только на следующий день после происшествия и не обращался за помощью к другим коллегам, хотя некоторые СМИ тиражировали иное. Всё это преследует гнусную цель — опорочить адвокатуру и коллег по нашей важной для всех корпорации. Уверен, что таким планам не сбыться, а каждый обвиняемый найдёт своего квалифицированного защитника, который сможет его защитить от произвола и несправедливости и помочь сохранить человека для его семьи и общества», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Адвокат Мамаева: сравнивать дело Павла с делом Ефремова простительно бабушкам на лавочке