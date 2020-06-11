Гильерме — о тренировке «Локомотива»: работаем
Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме поделился фотографией с тренировки московского клуба, который готовится к возобновлению чемпионата России.
«Работаем», — написал голкипер в «сториз» своего «инстаграма».
Гильерме перешёл в «Локомотив» летом 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила € 1,25 млн. В нынешнем сезоне 34-летний голкипер принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 19 голов, а также получил две жёлтые карточки.
«Локомотив», набрав в 22 турах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (50). Следующий матч в РПЛ «железнодорожники» проведут 21 июня на своём поле с «Оренбургом».
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