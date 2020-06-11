«Спартак» интересуется двумя бразильскими защитниками

Московский «Спартак» проявляет интерес к двум бразильским футболистам, которые играют на позиции правого защитника, утверждает Bolavip.

По данным источника, в сферу интересов российского клуба входят защитник «Васко да Гама» Яго Пикашу и игрок обороны «Атлетико Минейро» Гуга.

21-летний Гуга является воспитанником «Аваи». В «Атлетико Минейро» он перешёл в январе 2019 года за € 1,8 млн. В минувшем сезоне футболист принял участие в 18 матчах чемпионата Бразилии (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх результативных передач.

28-летний Пикашу — воспитанник «Пайсанду». Игроком «Васко да Гама» он стал в январе 2016 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провёл 36 матчей в чемпионате Бразилии, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.