Арнор Сигурдссон написал «я счастлив вернуться» на русском языке

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с тренировки, сопроводив его подписью не только на английском, но и на русском языке.



«И снова мы! Я счастлив вернуться», — гласит русская часть поста.

Посмотреть эту запись можно в «инстаграме» Арнора Сигурдссона.

Сигурдссон уезжал в Исландию на время карантина, введённого из-за угрозы распространения коронавируса, и вернулся в Россию в конце мая на частном самолёте.



Напомним, Российская Премьер-Лига приостановлена из-за коронавируса до 19 июня. Кроме того, были приостановлены чемпионаты в большинстве европейских стран.



Сигурдссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провёл в чемпионате России 16 матчей и забил три гола. Контракт игрока с «армейцами» действует до лета 2023 года.