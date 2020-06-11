Арнор Сигурдссон написал «я счастлив вернуться» на русском языке

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с тренировки, сопроводив его подписью не только на английском, но и на русском языке.
«И снова мы! Я счастлив вернуться», — гласит русская часть поста.
Посмотреть эту запись можно в «инстаграме» Арнора Сигурдссона.
Сигурдссон уезжал в Исландию на время карантина, введённого из-за угрозы распространения коронавируса, и вернулся в Россию в конце мая на частном самолёте.
Напомним, Российская Премьер-Лига приостановлена из-за коронавируса до 19 июня. Кроме того, были приостановлены чемпионаты в большинстве европейских стран.
Сигурдссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провёл в чемпионате России 16 матчей и забил три гола. Контракт игрока с «армейцами» действует до лета 2023 года.
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