Агент Сафонов: в «Спартаке» только ленивый не сосёт деньги Федуна

Агент Алексей Сафонов выразил мнение, что руководители «Спартака» обманывали владельца клуба Леонида Федуна.

«Короля делает свита. Кроме Смоленцева и периода, когда генеральным директором был Валерий Карпин, все остальные люди просто наживались на Федуне. Для них была цель набить свои карманы и двигала банальная жажда наживы. Ещё одно исключение было — это Жирков, когда «Спартак» как раз стал чемпионом. После этого результата его стали «душить», а он плюнул на всё и ушёл. А так, я сталкивался со «Спартаком» по многим поводам, с тем же Ломовицким. Скажу так, в «Спартаке» только ленивый не сосёт деньги Федуна.

Я думаю, насколько он позволяет доить себя, настолько его подчиненные и пользуются ситуацией. Может быть, для Федуна это несущественный удар. Вот у Гинера такое представить невозможно. Попробуй у него своровать деньги или пустить всё на самотёк! Да никому в голову такое не придёт. Понятно, что нехорошо воровать, но если Федун молчит, значит его всё устраивает. Я уверен, что в серьёзных клубах по-другому работают.

Никуда Федун не уйдёт. Все заявления насчёт передачи команды болельщикам — чистой воды популизм. Основная задача Федуна в «Спартаке» — это контроль за Тушино. Сколько бы он ни потратил на клуб, всё равно останется в плюсе. Не секрет, что детскую школу «Спартака» хотят перевезти в Тарасовку, а историческую родину в Сокольниках отдать под элитные дома», — приводит слова Сафонова сайт телекомпании «Новый Век».