Футбольный менеджер: ситуация с выплатами за Головина должна стать уроком для всех

Футбольный менеджер Илья Штеблов прокомментировал новость о том, что школы получили солидарные выплаты за воспитание Александра Головина, который летом 2018 года перешёл из ЦСКА в «Монако» за € 30 млн. Напомним, что в феврале именно он публично поднял вопрос о том, что солидарные выплаты не поступают в школы, подготовившие игрока.



«Новость хорошая, это маленькая победа всех, кто оказался небезразличен к проблеме. Надеюсь, полученные средства действительно пойдут на развитие детского футбола в небольших сибирских городах. Хорошо, что и РФС включился в процесс, хотя формально, по регламенту, эту проблему школы должны решать самостоятельно.

Но ситуация с солидарными выплатами за Головина должна стать уроком для всех. Для РФС в том, что необходимо больше информировать общественность, обучать всех участников футбольных процессов, быть открытыми. С тем же Головиным ситуация была запутана, было непонятно, какие именно школы имеют право на получение выплат, а паспорт Головина до сих пор не опубликован. Почему? Это разве конфиденциальный документ?

Второй важный момент — был создан прецедент, когда общественное внимание позволило сдвинуть с мёртвой точки вопрос, который годами замалчивался. Но теперь важно не останавливаться. Есть множество других крупных трансферов, но о них в контексте солидарных выплат школам ничего не слышно. Руководители «Томи» и барнаульского «Динамо» уже обратились за солидарными выплатами после трансфера Соболева в «Спартак»? ДЮСШ города Ачинска что-то получат от семимиллионного трансфера Игнатьева в «Рубин»? ДЮСШ из Нальчика за Мирзова что-то получили? Знаю только, что воронежская школа обратилась к профессиональному юристу, чтобы получить положенное за Скопинцева, поэтому они своё получат, а от других пока новостей нет.



Многие шутили, что я хейчу РФС. Это не так. Просто считаю, что школы о своих правах должны узнавать не от постороннего человека, кем был я. Я же просто случайно поднял этот вопрос, и, кстати, без помощи журналистов резонанса бы не произошло», — сказал Штеблов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.