Защитник «Млады» Татаев: после автогола со «Слованом» был в некой прострации

Защитник чешского клуба «Млада-Болеслав» и молодёжной сборной России по футболу Алексей Татаев выразил благодарность одноклубникам и тренеру за поддержку после двух подряд автоголов в чемпионате Чехии. Алексей поразил свои ворота в матчах со «Злином» 2 июня и со «Слованом» из Либереца 6 июня. Оба встречи закончились вничью (1:1 и 2:2 соответственно). После игры со «Слованом» главный тренер команды Йозеф Вебер поддержал Татаева, назвав его лучшим защитником «Млады».



«Сложно объяснить, как такое могло произойти в двух матчах подряд. Оба гола – стечение обстоятельств, это хорошо видно по повторам. Была борьба за мяч, а дальше… В общем, посмотрите видео, по ним всё понятно. Но конечно, после игр, особенно со „Слованом“, был в некой прострации. Очень рад, что в этой ситуации меня поддержали и партнёры, и главный тренер, причём публично. По факту из-за этих автоголов „Млада“ потеряла важнейшие очки. Я намерен доказать, что всё это случайность и наша команда достойна более высокого места в турнирной таблице», — сказал Татаев в интервью «Р-Спорту».



В матче 29-го тура вчера, 10 июня, «Млада» уступила «Сигме» со счётом 0:2. Татаев был заменён на 35-й минуте из-за травмы.

Защитник «Млады» Татаев получил травму. В двух предыдущих матчах он забил два автогола