Виктор Кашшаи рассказал о выплатах судьям в России во время паузы в сезоне

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о финансовом положении арбитров во время паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса.



«Арбитры не получали гонораров за обслуживание матчей – притом что базовая зарплата судьи РПЛ составляет 30 тысяч рублей в месяц. Это маленькие деньги. Ситуация очень тяжёлая, поэтому я попросил РФС выплатить всем судьям – и РПЛ, и ФНЛ, и ПФЛ – аванс, и мне пошли навстречу. Это отличный шаг со стороны футбольного союза.



В марте, апреле и мае арбитры получили не только 30 тысяч рублей, но и деньги за матчи. В РПЛ это 100 050 рублей за работу на одной игре, в ФНЛ – 30 450 рублей, в ПФЛ – 10 440 рублей, мы заплатили гонорар за два матча. Аванс будет удерживаться частями, судьи не будут работать без гонорара, просто сумма за последующие месяцы будет немного меньше», — сказал Кашшаи в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.



Полное интервью с Виктором Кашшаи читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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