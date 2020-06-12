Николас Гайтан покинет «Лилль» спустя 6 месяцев после подписания контракта

Французский «Лилль» принял решение не активировать опцию продления контракта с 32-летним аргентинским полузащитником Николасом Гайтаном, сообщает L'Equipe со ссылкой на RMC Sport.

Причиной такого решения послужил финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса. Гайтан является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, не проведя при этом ни одного полного матча за «Лилль». Аргентинец вышел 4 раза на замену, отыграв в общей сложности 50 минут и не отметившись результативными действиями. Уже 1 июля Николас станет свободным агентом.

Воспитанник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Никлас Гайтан выступал в таких командах, как португальская «Бенфика», мадридский «Атлетико», китайский «Далянь Ифан» и американский «Чикаго Файр».



Всего за карьеру Гайтан принял участие в 441 матче, в которых отметился 64 забитыми мячами и 124 результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 3,2 млн. Зимой игроком интересовались сразу несколько клубов английской Премьер-лиги, в частности «Вест Хэм Юнайтед», «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед».