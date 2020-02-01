Экс-полузащитник «Бенфики» и «Атлетико» Гайтан стал игроком «Лилля»

31-летний аргентинский полузащитник Никлас Гайтан, ранее выступавший в клубе MLS «Чикаго Файр», на правах свободного агента перешёл в французский «Лилль», сообщает официальный сайт клуба.
«Я очень рад быть здесь, в «Лилле», и иметь возможность носить эту майку. Здесь есть амбиции, интересные игроки, и именно это убедило меня перейти сюда. Сейчас я чувствую, что у меня такой момент в карьере, когда я могу передать свой опыт другим. Я отдам всё возможное на поле для достижения целей клуба», — приводит слова аргентинца пресс-служба «Лилля».
Фото можно посмотреть в «Твиттере» «Лилля».
Игрок выбрал для выступлений в «Лилле» 20-й номер.
Воспитанник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Никлас Гайтан выступал в таких командах как португальская «Бенфика», мадридский «Атлетико», китайский «Далянь Ифан» и американский «Чикаго Файр».
Всего за карьеру Гайтан принял участие в 437 матчах, в которых отметился 64 забитыми мячами и 124 результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 4 млн. Ранее игроком интересовались сразу несколько клубов английской Премьер-лиги, такие как «Вест Хэм Юнайтед», «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед».
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