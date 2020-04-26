Рами: у меня были проблемы с Индзаги. Он делал замечания, которые мне не понравились

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами рассказал о конфликте с бывшим главным тренером «Милана» Филиппо Индзаги.

“Когда я был в «Валенсии», Рафаэль Бенитес позвонил мне и попросил приехать в Неаполь. Я сказал ему, что хотел бы играть в Италии, но только в «Милане».

В итоге я перешёл в Милан, и мне там очень понравилось. Однако у меня возникли проблемы с твоим другом, Филиппо Индзаги. Я не хочу говорить о нём плохо, но он сделал несколько критических замечаний, которые мне не понравились", — сказал Рами в беседе с экс-защитником сборной Италии Фабио Каннаваро в прямом эфире в «Инстаграме».

Рами выступал за «Милан» в 2014-2015 годах. В это же время миланскую команду тренировал Индзаги.

Ранее Рами рассказал, чем занимается на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса, а также поделился мнением о Сочи.