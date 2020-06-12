Евсеев: добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем просто добрым словом

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с тренировки.

«Добрым словом и пистолетом тренер можно добиться большего, чем просто добрым словом», — подписал снимок Евсеев.

Посмотреть фотографию можно на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».

«Уфа», набрав в 22 турах 27 очков, располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Рестарт чемпионата России по футболу запланирован на 19 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей. Таблицу турнира возглавляет петербургский «Зенит», набравший 50 очков. Следом идут московский «Локомотив» и «Краснодар» (оба — по 41).