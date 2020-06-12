Милевский: Несмачный изменился в день, когда пришёл Сёмин. Оказалось, вступил в секту

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал о бывшем партнёре по киевскому «Динамо».
«Был такой защитник у нас – Андрей Несмачный. И он одно время, когда мы ещё были молодыми, всё время с нами был. «Молодёжь, подтягивайтесь к нам на столик, мы жахнем рюмочку-вторую». Там и казино было, и у него такая кожанка была крутая, он ездил на CLS, это было вообще что-то запредельное. Выступал он серьёзно.
А в один день всё изменилось – когда пришёл Юрий Палыч Сёмин. Как он написал, он ушёл в «мир сатаны». Пошёл в секту. Все не понимали, что с Андрюхой. Что ни праздник – всегда «нет-нет-нет, меня не трогайте». Дошло дело до самого главного – до его дня рождения. Команда выходит на разминку, встаёт в кружочек. Юрий Палыч, Овчинников, Игнатьев встают, смотрят. А мы-то знаем и понимаем, что что-то будет. А Юрий Палыч всегда поздравлял с днём рождения. И он говорит: «Вот, сегодня у нас 8 февраля. Андрей! С днём рождения!» И Несмачный такой: «Не, Юрий Палыч, меня не надо поздравлять, потому что мы праздники не отмечаем». И Сёмин такой: «Андрюша, что с тобой случилось?!» И всё, тот ушёл в сторону, а Юрий Палыч свистнул, и началась тренировка», — сказал Милевский в ролике на своём канале в YouTube.
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