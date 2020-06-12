Милевский рассказал, почему не здоровается с вратарём сборной Украины Бойко

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал о неприязни к вратарю киевского «Динамо» и сборной Украины Денису Бойко.
«Был ли у меня нерукопожатный партнёр по команде? Нет. Ну день там пообижались друг на друга, ну два. Вот с Бойко я только не здороваюсь. Я уже рассказывал про карты, он там накрысил. Когда играли, он джокера прятал. Вот я, наверное, после этой истории… Хотя многие с ним общаются и ничего страшного в этом не видят. Вот единственный человек, с которым я прекратил общение», — сказал Милевский в ролике на своём канале в YouTube.
Милевский выступает за брестское «Динамо» с прошлого года. В ходе своей карьеры он также защищал цвета киевского «Динамо», «Газиантепспора», «Хайдука», «Сплита», «Конкордии», «Тосно» и «Кишварды». В сборную Украины 35-летний форвард вызывался с 2006 по 2012 год.
- 12 июня 2020
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