«Кент начал хвататься за нож». Милевский рассказал, как подрался с Алиевым на сборах

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал о конфликте со своим другом и бывшим партнёром по киевскому «Динамо» Александром Алиевым.



«Сидим на сборах в Португалии, последний день. День приезда и день отъезда никто не отменял. Играем в карты. Царство небесное, Валентин Белькевич тогда ещё был в «Динамо», и Макс Шацких. И вот играем мы пару на пару. Понятно, открыли «Сан Мигель»… И они нас утюжат жёстко. Мы тогда играли не на деньги, а на отжимания. И мы уже раз где-то под сто отжались. Сидим, друг на друга уже рычим. Проигрываем опять, слово за слово, встаём – тыщ-тыщ, друга по бороде. Эти нас разнимают: «Кенты, вы что творите?» Мы такие – так, ладно, кент. Руки пожали, опять сели, сейчас порвём. Так ни разу и не выиграли.



Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Всё дошло до того, что кент начал хвататься за нож. Был серьёзный конфликт, и слава богу, что не было никакой поножовщины», — сказал Милевский в ролике на своём канале в YouTube.

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