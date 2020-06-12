Игорь Лебеденко подписал новый контракт с «Торпедо»

Надающий «Торпедо» Игорь Лебеденко продлил контракт с московским клубом, сообщает пресс-служба чёрно-белых на официальном сайте.
Срок действия контракт футболиста истёк в мае. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2021 года.
Лебеденко — воспитанник «Торпедо». Ранее нападающий также защищал цвета московского «Локомотива», раменского «Сатурна», казанского «Рубина», «Ростова» и воронежского «Факела».
Летом 2019 года 37-летний форвард присоединился к «Торпедо» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Лебеденко провёл на поле 31 матч, стал автором шести забитых мячей и отдал две результативные передачи.
Из-за пандемии коронавируса сезон в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно. «Торпедо», набрав 53 очка в 27 матчах, заняло четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ.
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