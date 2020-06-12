Дмитрий Тарасов призвал принять участие в голосовании за поправки в Конституцию

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил соотечественников с Днём России и призвал принять участие в голосовании за поправки в Конституцию.

«Поздравляю всех жителей нашей страны с Днём России! Очень горжусь Родиной! Всегда за неё играл и бился, за нашу историю и народ. Как любой патриот хочу, чтобы страна развивалась и процветала, чтобы мы шаг за шагом решали все проблемы! Сейчас Россия на пороге больших перемен, на голосование выносят новую Конституцию. Считаю, что каждый неравнодушный к будущему нашей страны должен принять участие в её судьбе, такая возможность повлиять на историю выпадает раз в жизни. Когда, как не в праздник, об этом говорить!» — написал Тарасов в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Дмитрия Тарасова в "Инстаграме".