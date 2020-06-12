Тьерри Анри: соврал врачам, чтобы сыграть в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Тьерри Анри вспомнил о финале Лиги чемпионов 2009 года с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Не хочу выглядеть как мальчик, гордящийся своими травмами, но я потерял счёт матчей, которые провёл с различными повреждениями. Тот финал был для меня особенными. Мало кто знает, но в тот день был день рождения моей дочери. Просто тогда я ещё не выигрывал Лигу чемпионов.

Я не мог согнуть колено и хорошо бегать, но я должен был сыграть. Помог ли я команде? Надеюсь, что да. Я играл столько, сколько мог, и врал, чтобы продолжать оставаться на поле. Когда врачи спросили меня, всё ли со мной хорошо, я ответил: «Да, конечно». Я бы никогда не признался, что у меня проблемы», — цитирует Анри Mundo Deportivo.