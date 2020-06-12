«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»: прямой эфир матча начнётся в 21:30

Сегодня, 12 июня, на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме состоится матч 31-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг». Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» на «Чемпионате»



Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён. После 30 туров «РБ Лейпциг», набрав 59 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице. «Хоффенхайм» (43) — на 7-м месте.