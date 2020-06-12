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Сетьен — об отстранении Семеду: Нелсон поступил неверно и извинился. Все совершают ошибки

Сетьен — об отстранении Семеду: Нелсон поступил неверно и извинился. Все совершают ошибки
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен в преддверии матча с «Мальоркой» прокомментировал ситуацию с защитником команды Нелсоном Семеду.

Напомним, Семеду был отстранён от тренировок с «Барселоной» за нарушение протокола Ла Лиги. 9 июня футболист посетил вечеринку по случаю дня рождения в Кастельдефельсе, на которой присутствовало более 20 человек без масок.

«Ещё не решил, будет ли он играть. В любом случае, это решение не будет зависеть от его нарушения. Та ситуация никак не влияет на игровой аспект. Семеду был крайне обеспокоен. Он нарушил протокол по недосмотру. Очевидно, что он поступил неверно. Я общался с ним, он извинился. Вот и всё. Все совершают ошибки. Это просто ошибка», — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.

Семеду отстранён от тренировок «Барселоны» из-за нарушения протокола Ла Лиги
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