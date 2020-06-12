Игроки АПЛ проведут 12 матчей со слоганом «Жизни чёрных важны» на футболках вместо фамилий
Футболисты английской Премьер-лиги поддержат движение против расизма Black Lives Matter (Жизни чёрных важны) и медиков после возобновления кампании-2019/2020, сообщает журналист Джеймс Пирс на своей странице в «Твиттере».
В первых 12 матчах после рестарта игроки будут выступать в футболках, на которых вместо фамилий будет размещён слоган «Жизни чёрных важны». Кроме того, до конца сезона на форме будут присутствовать логотип Black Lives Matter и нашивка с благодарностью работникам Национальной службы здравоохранения Великобритании, которые борются с коронавирусом.
Напомним, ранее сообщалось, что руководство АПЛ поддержит футболистов, которые в знак протеста против расизма будут ставать на одно колено до и во время матчей.
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- 12 июня 2020
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