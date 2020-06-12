Эрикссон: надеюсь, Де Брёйне и Стерлинг откажутся перейти в «Реал»

Бывший главный тренер сборной Англии и «Манчестер Сити» Свен-Йоран Эрикссон поделился мнением о возможном трансфере игроков «горожан» Рахима Стерлинга и Кевина Де Брёйне в мадридский «Реал».
«Рахим и Кевин могут играть за «Реал», если они этого хотят, но я буду сильно разочарован. Не знаю, я очень надеюсь, что они останутся в Англии. Если посмотреть на ситуацию на этот момент, английская Премьер-лига является лучшим чемпионатом в мире, в этом нет никаких сомнений.
АПЛ — самая популярная и лучшая лига. Другие турниры тоже хороши, но сколько людей смотрят испанский футбол, если играет не «Реал», «Барселона» и, возможно, «Атлетико»? Не думаю, что их много. То же самое касается Бундеслиги с «Баварией» и дортмундской «Боруссией».
В Англии другая ситуация, потому что каждая команда может обыграть любого соперника. Даже если играет не самый популярный клуб, матч всё равно интересно смотреть. В английском футболе всегда есть борьба. Каждый может обыграть каждого», — сказал Эрикссон в интервью Goal.
- 12 июня 2020
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