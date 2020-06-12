Кокорин: очень хочу съездить к Воронину в Одессу, у него там дом — как «Диснейленд»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о взаимоотношениях с бывшим партнёром по московскому «Динамо» Андреем Ворониным.

«Не знаю человека, который отзывается плохо о Воронине. Может, если только какая-то личная неприязнь. Когда я с ним познакомился, у него была своя компания из взрослых мужиков, но при этом он и нас тоже подтягивал.

Очень хочу съездить к нему в Одессу, у него там дом — как «Диснейленд». Не говорить жене, что поеду? Не, с женой поеду. После моих происшествий она меня никуда не отпускает.

У меня всегда были хорошие отношения со всеми. С Анатолием Тимощуком переписываемся, подкалываем друг друга и шутим. С Раком (Ярослав Ракицкий. — Прим. «Чемпионата») познакомился недавно», — сказал Кокорин в беседе с бывшим игроком сборной Украины Александром Алиевым на канале «Кент» в YouTube.