«РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм», Ольмо оформил дубль
В матче 31-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 9-й минуте матча счёт открыл полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо. Через две минуты Ольмо забил второй гол с передачи хавбека гостей Марселя Забитцера.
«РБ Лейпциг» набрал 62 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» (43) — на 7-м месте. Лидером соревнований является набравшая в 30 матчах 70 очков мюнхенская «Бавария». В тройку лидеров входит также дортмундская «Боруссия» (63).
В следующем туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» примет «Фортуну», а «Хоффенхайм» сыграет на выезде с «Аугсбургом». Обе встречи состоятся 17 июня.
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