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«Валенсия» сыграла вничью с «Леванте», Черышев вышел на поле на 87-й минуте

«Валенсия» сыграла вничью с «Леванте», Черышев вышел на поле на 87-й минуте
Футбол / Испания 0

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала «Леванте». Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 74-й минуте главный арбитр встречи Хавьер Альберола Рохас показал вторую жёлтую карточку нападающему «Леванте» Рохеру Марти, после чего гости остались в меньшинстве. На 90-й минуте первый гол забил форвард «Валенсии» Родриго. В компенсированное время встречи полузащитник «Леванте» Гонсало Мелеро реализовал пенальти.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 87-й минуте вместо хавбека Гонсалу Гедеша и не отметился результативными действиями.

«Валенсия» набрала 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» (34) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», в 27 матчах набравшая 58 очков.

Испания - Примера. 28-й тур
12 июня 2020, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 Родриго – 89'   1:1 Мелеро – 90+8' (пен)
Удаления: нет / Марти – 74'
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