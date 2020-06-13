«Валенсия» сыграла вничью с «Леванте», Черышев вышел на поле на 87-й минуте

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала «Леванте». Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 74-й минуте главный арбитр встречи Хавьер Альберола Рохас показал вторую жёлтую карточку нападающему «Леванте» Рохеру Марти, после чего гости остались в меньшинстве. На 90-й минуте первый гол забил форвард «Валенсии» Родриго. В компенсированное время встречи полузащитник «Леванте» Гонсало Мелеро реализовал пенальти.



Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 87-й минуте вместо хавбека Гонсалу Гедеша и не отметился результативными действиями.

«Валенсия» набрала 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» (34) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», в 27 матчах набравшая 58 очков.