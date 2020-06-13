Бонуччи о незабитом пенальти Роналду: даже великие промахиваются

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ничью 0:0 в ответном полуфинальном матче Кубка Италии с «Миланом», который состоялся в Турине, а также незабитый своим партнёром по команде Криштиану Роналду пенальти.



«Даже великие промахиваются. Для нас Криштиану важен в любых ситуациях, потому что усиливает давление на защитников соперников. Ему просто не повезло. Теперь мы увидим великий «Ювентус» и великого Роналду.



Нашей главной задачей было выйти в финал и сыграть в Риме. Мы испытывали странные чувства. Было сложно, мы хорошо начали, но затем что-то пошло не так. «Милан» провёл хороший матч, несмотря на удаление», — приводит слова Бонуччи Mundo Deportivo со ссылкой на эфир итальянского телеканала Rai Sport.

По сумме двух матчей «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, где встретится с победителем пары «Интер» — «Наполи».