«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии

В Турине на арене «Альянц Стадиум» состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Милан». Финальный свисток зафиксировал счёт 0:0.

В начале первого тайма «Ювентус» получил хорошую возможность выйти вперёд, но нападающий Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти. На 17-й минуте «Милан» остался в меньшинстве — с поля за грубую игру был удалён форвард Анте Ребич.

Первая встреча 1/2 финала Кубка Италии, которая состоялась 13 февраля в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, в финал турнира вышла «старая синьора», забившая один мяч на выезде.

В финале Кубка Италии «Ювентус» сыграет с победителем пары «Интер» — «Наполи» (первый матч — 0:1).