«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии
В Турине на арене «Альянц Стадиум» состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Милан». Финальный свисток зафиксировал счёт 0:0.
В начале первого тайма «Ювентус» получил хорошую возможность выйти вперёд, но нападающий Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти. На 17-й минуте «Милан» остался в меньшинстве — с поля за грубую игру был удалён форвард Анте Ребич.
Первая встреча 1/2 финала Кубка Италии, которая состоялась 13 февраля в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, в финал турнира вышла «старая синьора», забившая один мяч на выезде.
В финале Кубка Италии «Ювентус» сыграет с победителем пары «Интер» — «Наполи» (первый матч — 0:1).
Кубок Италии. 1/2 финала. 2-й матч
12 июня 2020, пятница. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 0
Милан
Милан
Удаления: нет / Ребич – 16'
Девушка Роналду призналась, что ей было стыдно тренироваться с Криштиану на карантине
- 13 июня 2020
-
00:34
-
00:33
-
00:17
-
00:12
- 12 июня 2020
-
23:59
-
23:34
-
23:24
-
23:15
-
23:13
-
22:55
-
22:55
-
22:42
-
22:40
-
22:36
-
22:30
-
22:29
-
22:29
-
22:00
-
21:47
-
21:27
-
21:16
-
21:10
-
20:54
-
20:51
-
20:32
-
20:25
-
20:00
-
19:48
-
19:44
-
19:17
-
19:14
-
19:00
-
18:53
-
18:33
-
18:30
Партнерский контент