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«Зенит» может усилиться форвардом «Ривер Плейт» Борре

«Зенит» может усилиться форвардом «Ривер Плейт» Борре
Футбол / РПЛ 0

Колумбийский нападающий «Ривер Плейт» Рафаэль Борре может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщается в «твиттере» La Banda Deportiva.

Как сообщает источник, интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Зенит».

В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины Борре принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов и сделал 1 результативную передачу. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года.

По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

После 22 туров чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. Ожидается, что возобновление сезона в РПЛ состоится 19 июня. В первой игре после паузы «Зенит» встретится с ЦСКА.

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