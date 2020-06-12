Кокорин: идут диалоги с «Ромой», «Марселем» и прочими. Мой приоритет — Европа

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», признался, что хотел бы попробовать силы в Европе.
«Недавно продлил контракт до 30 июля, после чемпионата буду свободным агентом. По поводу нового клуба потихоньку говорю с менеджерами и ребятами из других клубов. Конкретики и бумаг никаких нет. Но с «Ромой», «Марселем» и прочими идут диалоги.
Приоритет — Европа. Очень сильно к этому лежит душа в данный момент. По стилю мне импонирует испанский чемпионат, а где пробовать силы — без разницы. В России прекрасно понимаю, как всё устроено и как всё работает, но очень хочется в Европе пожить.
Я первый раз в качестве свободного агента буду. Приятно, что мне звонят, ведут диалог, я тоже открыт к любому общению. У меня была устная договорённость с «Зенитом», но всё пошло не так, как должно было. Мне важно, чтобы меня тренер ждал, команда была во мне заинтересована», — сказал Кокорин в прямом эфире на YouTube-канале Александра Алиева «Кент».
- 12 июня 2020
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