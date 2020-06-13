«Локомотив» заинтересован в приобретении защитника СПАЛа Рецы

Защитник СПАЛа Аркадиуш Реца, права на которого принадлежат «Аталанте», может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Sportowe Fakty.



По информации источника, в услугах 24-летнего польского футболиста заинтересован московский «Локомотив». «Железнодорожники» уже связались с представителями игрока. Сообщается, что «Локомотив» готов заплатить за защитника около € 8 млн. Ожидается, что Реца станет заменой защитнику Мацею Рыбусю, который в скором времени перейдёт в один из турецких клубов на правах свободного агента.



Реца перешёл из «Аталанты» в СПАЛ на правах аренды в 2019 году. В нынешнем сезоне польский защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Италии и отдал 1 результативную передачу.

Мацей Рыбусь договорился о переходе в турецкий клуб