Экс-тренер сборной Украины Маркевич: Сёмин в «Динамо» Киев? Это не надо ни ему, ни клубу

Бывший главный тренер сборной Украины, харьковского «Металлиста» и днепропетровского «Днепра» Мирон Маркевич прокомментировал слухи о возможном возвращении в киевское «Динамо» Юрия Сёмина.



«Классный тренер, хороший специалист. Но, думаю, это не нужно ни ему, ни «Динамо», — цитирует Маркевича Meta-ratings.

Ранее Сёмин прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо».

Напомним, 14 мая «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинул пост наставника «железнодорожников» 31 мая.



Ранее стало известно, что Сёмин — один из главных кандидатов на пост главного тренера киевского клуба, а конфликт между специалистом и президентом «Динамо» Игорем Суркисом, который в прошлом привёл к отставке тренера, полностью исчерпан.



Сёмин дважды руководил киевским «Динамо» — с 2007 по 2009 год и с 2010-го по 2012-й. За этот период россиянин выиграл чемпионат и Суперкубок Украины.