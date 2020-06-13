Фанаты и участники акции Black Lives Matter устроили беспорядки в Лондоне

Футбольные фанаты и участники акции протеста Black Lives Matter устроили беспорядки и столкновения с полицией в центре Лондона, сообщает Daily Mail.
Сначала болельщики организовали митинг в защиту памятников от вандалов. Митинг перерос в столкновения с полицией. Стражи правопорядка старались отделить фанатов от участников акции протеста Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).
Участники обеих акций протеста на Трафальгарской площади взрывали дымовые шашки. Фанаты закидывали полицейских бутылками и банками.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Фанаты вышли на защиту памятника премьер-министру Уинстону Черчиллю, который был обшит защитным материалом по указу мэра Лондона Садика Хана из-за опасений, что его осквернят вандалы. Ранее демонстранты закрасили имя Черчилля на постаменте и написали «был расистом». Лидеры британского движения Black Lives Matter требуют убрать памятник с площади.
- 13 июня 2020
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