Фанаты и участники акции Black Lives Matter устроили беспорядки в Лондоне

Футбольные фанаты и участники акции протеста Black Lives Matter устроили беспорядки и столкновения с полицией в центре Лондона, сообщает Daily Mail.

Сначала болельщики организовали митинг в защиту памятников от вандалов. Митинг перерос в столкновения с полицией. Стражи правопорядка старались отделить фанатов от участников акции протеста Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

Участники обеих акций протеста на Трафальгарской площади взрывали дымовые шашки. Фанаты закидывали полицейских бутылками и банками.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Фанаты вышли на защиту памятника премьер-министру Уинстону Черчиллю, который был обшит защитным материалом по указу мэра Лондона Садика Хана из-за опасений, что его осквернят вандалы. Ранее демонстранты закрасили имя Черчилля на постаменте и написали «был расистом». Лидеры британского движения Black Lives Matter требуют убрать памятник с площади.