ЦСКА проиграл «Арсеналу» в товарищеском матче

Сегодня, 13 июня, основная команда московского ЦСКА провела товарищеский матч с тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «оружейников», сообщает пресс-служба «армейцев» на официальном сайте клуба.
В составе ЦСКА мячи забили полузащитники Иван Обляков и Кристиян Бистрович. Авторами голов «Арсенала» стали защитник Максим Володько, а также хавбеки Юрий Ковалев и Владислав Пантелеев.
Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».
«Игра прошла на «ВЭБ Арене» в закрытом режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и положениями регламента возобновления чемпионата», — говорится в сообщении московского клуба.
ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Арсенал» (28) — седьмое.
- 13 июня 2020
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