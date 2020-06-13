ЦСКА проиграл «Арсеналу» в товарищеском матче

Сегодня, 13 июня, основная команда московского ЦСКА провела товарищеский матч с тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «оружейников», сообщает пресс-служба «армейцев» на официальном сайте клуба.

В составе ЦСКА мячи забили полузащитники Иван Обляков и Кристиян Бистрович. Авторами голов «Арсенала» стали защитник Максим Володько, а также хавбеки Юрий Ковалев и Владислав Пантелеев.

Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».

«Игра прошла на «ВЭБ Арене» в закрытом режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и положениями регламента возобновления чемпионата», — говорится в сообщении московского клуба.

ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Арсенал» (28) — седьмое.