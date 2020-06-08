«ПСЖ» не планирует продлевать контракт с Тьяго Силвой

«Пари Сен-Жермен» не планирует продлевать контракт с бразильским защитником Тьяго Силвой, сообщает L'Equipe.



Соглашение Силвы с французским клубом истекает в июне 2020 года. По информации источника, спортивный директор парижан Леонардо уже сообщил 35-летнему футболисту о решении клуба. Ранее сообщалось, что в услугах Силвы заинтересован «Эвертон».



Силва перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 чемпионата Франции был завершён досрочно. «Пари Сен-Жермен» был признан чемпионом.

Тьяго Силва может перейти в «Эвертон»