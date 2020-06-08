Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» не планирует продлевать контракт с Тьяго Силвой

«ПСЖ» не планирует продлевать контракт с Тьяго Силвой
Футбол / Франция 0

«Пари Сен-Жермен» не планирует продлевать контракт с бразильским защитником Тьяго Силвой, сообщает L'Equipe.

Соглашение Силвы с французским клубом истекает в июне 2020 года. По информации источника, спортивный директор парижан Леонардо уже сообщил 35-летнему футболисту о решении клуба. Ранее сообщалось, что в услугах Силвы заинтересован «Эвертон».

Силва перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 чемпионата Франции был завершён досрочно. «Пари Сен-Жермен» был признан чемпионом.

Тьяго Силва может перейти в «Эвертон»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020