«ПСЖ» не планирует продлевать контракт с Тьяго Силвой
«Пари Сен-Жермен» не планирует продлевать контракт с бразильским защитником Тьяго Силвой, сообщает L'Equipe.
Соглашение Силвы с французским клубом истекает в июне 2020 года. По информации источника, спортивный директор парижан Леонардо уже сообщил 35-летнему футболисту о решении клуба. Ранее сообщалось, что в услугах Силвы заинтересован «Эвертон».
Силва перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 чемпионата Франции был завершён досрочно. «Пари Сен-Жермен» был признан чемпионом.
Тьяго Силва может перейти в «Эвертон»
- 8 июня 2020
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