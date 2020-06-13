«Ливерпуль» — фаворит в борьбе за Джейдона Санчо

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может сменить команду в ближайшее трансферное окно. Интерес к 20-летнему англичанину, который хочет вернуться в родную страну, проявляют несколько европейских топ-клубов, сообщает Le10sport.com.

Заполучить Санчо этим летом хотят «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал», но фаворитом в борьбе за футболиста является «Ливерпуль».

Красные рассматривают Джейдона как замену нападающему Садио Мане, который может покинуть мерсисайдский клуб по окончании сезона. При этом приоритетной целью для команды Юргена Клоппа является трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Ожидается, что «Боруссия» потребует за Санчо более € 100 млн. Контракт игрока со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2022 года.