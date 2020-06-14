Флик: «Бавария» хочет решить вопрос с чемпионством в Бремене

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу команды в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:1).

«Это была тяжёлая работа. Мы знали заранее, что нам придется сделать некоторые кадровые перестановки. Это было важно, особенно после кубкового матча посреди недели. У «Боруссии» была неделя для восстановления. Такой напряженный сезон забирает у каждой команды все силы. Я счастлив, что мы победили и сохранили отрыв от второго места. В Бремене мы хотим решить вопрос с чемпионством и продолжить победную серию», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

16 июня «Бавария» на выезде сыграет с «Вердером» из Бремена (начало — в 21:30 мск). В случае победы мюнхенцы досрочно станут обладателями чемпионского титула турнира.