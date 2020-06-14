На матче «Мальорка» — «Барселона» на поле выбежал фанат. Встреча проходит без зрителей
Во время матча 28-го тура испанской Примеры с «Мальорка» — «Барселона» на поле появился болельщик, несмотря на то, что встреча проходит без зрителей. Фаната с поля увели стюарды.
Встреча «Мальорка» — «Барселона» сейчас проходит на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке. К 89-й минуте счёт 3:0 в пользу гостей. Голы забивали Артуро Видаль, Мартин Брайтвайт и Жорди Альба. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
«Барселона», набрав 58 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Мальорка» (25) занимает 18-е место.
Чемпионат Испании возобновился после долгой паузы, вызванной коронавирусом. Перерыв составил ровно три месяца. Согласно протоколу Ла Лиги, встречи должны проходить без зрителей.
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