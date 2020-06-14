Экс-форвард «Ростова» Синама-Понголь: Головин в «ПСЖ» — это отличный проект на будущее

Французский нападающий Флоран Синама-Понголь, известный по своим выступлениям за испанский «Атлетико» и английский «Ливерпуль», а также отыгравший несколько лет в «Ростове», поделился мнением о выступлениях российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Головин хорошо показывает себя в Лиге-1. Смотрел матчи его команды в чемпионате. Ему было немного сложно поначалу, но он адаптировался. Александр, скажем так, очень скромный парень. Но он старается освоиться в новой для себя жизни, и считаю, что это очень умный подход. Иногда это непросто: другая страна, бывают проблемы с языком, я знаю на своем опыте, каково это. Но он стремится к успеху, и я за него рад.
Является ли Александр одним из лидеров «Монако»? Конечно. У «монегасков» хороший состав, также у клуба есть возможности подниматься выше и выше. Думаю, что сейчас хорошее время для Головина, чтобы себя показать. Важно, что он наслаждается игрой с такими крупными футболистами, как Фабрегас или Адриен Силва. И да, повторюсь, считаю его одним из лидеров команды.
На мой взгляд, Головин в «Монако» из-за того, что он отлично выступил на чемпионате мира 2018 года. Так же, как и вся сборная России. И это нормально, что после успеха он отправился в Европу. Как, например, мог и Артем Дзюба. Их качество игры позволяет добиться успеха в Европе.
Возможный переход Головина в «ПСЖ»? Думаю, это очень хорошо для него. Возможно, это был бы отличный проект на будущее. Хорошая футбольная карьера — та, которая пишет историю. Думаю, очень важно выигрывать трофеи и не ограничивать себя в возможностях. Делать больше, чем ты можешь. Мне кажется, что в ПСЖ Головин как раз может найти то, чего сейчас не хватает его карьере», — цитируют Флорана «Известия».
Синама-Понголь выступал за «Ростов» в период с 2012 по 2014 год. Он провёл в России 22 матча, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.
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