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Экс-игрок «Ростова» Синама-Понголь: Головина можно назвать одним из лидеров «Монако»

Экс-игрок «Ростова» Синама-Понголь: Головина можно назвать одним из лидеров «Монако»
Футбол / Франция 0

Экс-форвард «Ливерпуля», «Атлетико» и «Ростова» Флоран Синама-Понголь поделился мнением о выступлении за «Монако» российского полузащитника Александра Головина.

«Русским футболистам очень сложно выступать в зарубежных чемпионатах: другой язык, нужно адаптироваться к жизни в чужой стране. Освоиться в новом для себя чемпионате непросто, но Головину это удалось.

Он очень умный футболист. И его точно можно назвать одним из лидеров «Монако», несмотря на то, что у них в принципе достаточно сильный состав. У Александра есть отличная возможность наслаждаться футболом и перенимать опыт у таких больших мастеров, как Фабрегас», — приводят слова Синама-Понголя «Известия».

Синама-Понголь выступал за «Ростов» в период с 2012 по 2014 год. Он провёл в России 22 матча, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.

The Score: Головин — самый прогрессирующий игрок чемпионата Франции
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