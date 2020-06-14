По итогам очередного тестирования на коронавирус в АПЛ выявлено два новых случая заражения

На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного тестирования на коронавирус.

Восьмая волна проверок прошла 11 и 12 июня. В этот раз тестирование прошло 1200 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов. По итогам было выявлено два новых случая заражения в двух клубах.

В ходе предыдущих семи этапов было суммарно протестировано 7413 человек, у 14 из которых была выявлена коронавирусная инфекция. При этом на двух этапах проверки новых заражённых обнаружено не было.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Англии был приостановлен в марте и возобновится 17 июня.

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», набрав 82 очка в 29 матчах.