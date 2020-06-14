Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» интересуется 19-летним форвардом из чемпионата Дании

«Милан» интересуется 19-летним форвардом из чемпионата Дании
Футбол / Италия 0

«Милан» интересуется 19-летним ганским нападающим датского «Норшелланна» Мохаммедом Кудусом, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, к игроку проявляли интерес множество европейских клубов: итальянские «Интер», «Лацио» и «Сампдория», английские «Ливерпуль», «Ньюкасл Юнайтед», «Эвертон» и французский «Лион».

Кудус перешёл в резервную команду «Норшелланна» зимой 2018 года в возрасте 17 лет, а спустя полгода попал в основную команду. В нынешнем сезоне форвард провёл на поле 24 матча во всех турнирах, стал автором 10 забитых мячей и 1 результативной передачи.

Сообщалось, что в ближайшее время «Милан» должен объявить о переходе 20-летнего французского защитника Пьера Калулу.

«Милан» подпишет 5-летний контракт с защитником «Лиона» Пьером Калулу
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020