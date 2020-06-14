Жорди Альба: «Барселону» ждут десять финалов в Ла Лиге

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал результат матча 28-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (4:0).
«Мы контролировали игру. Несмотря на долгий перерыв, мы отлично выступили. Команда действовала слаженно, а гол в начале встречи вселил в нас уверенность. „Мальорка“ — непростой соперник, поэтому гол на старте был важен. Теперь „Барселону“ ждёт десять финалов в Ла Лиге. Мы крайне мотивированы на борьбу.
Чувствую себя хорошо. Перерыв помог, я нуждался в моральном и физическом отдыхе», — приводит слова Альбы Marca.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Каталонцы на пять очков опережают мадридский «Реал», который занимает второе место. Сегодня, 14 июня, «сливочные» на своём поле сыграют с «Эйбаром», начало — в 20:30 мск.
- 14 июня 2020
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